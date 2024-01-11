Форвард «Ростова» Комличенко: хочется вернуться к футболу. Соскучился по работе

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о том, как проводил отпуск, а также выразил желание быстрее вернуться к работе на футбольном поле.

«Отпуск провёл отлично, на пять с плюсом. Был дома, с родными. Естественно, уже хочется вернуться к футболу. Соскучился по работе», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне за «Ростов» во всех турнирах Комличенко сыграл 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В общей сложности 28-летний игрок провёл на поле 1121 минуту. Действующее соглашение форварда с ростовчанами рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.