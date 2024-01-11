Игрок «Динамо» Скопинцев назвал своего самого нелюбимого врача во время медосмотра

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, как проходит медосмотр в команде, а также ответил на вопрос, какого врача больше всего не любит проходить во время медосмотра клуба.

«Сколько врачей? Где‑то 11–12. Плюс работа на базе беговая. Самый нелюбимый врач? Стоматолог, наверное.

Были какие‑то неприятные случаи? Пока не было. Наверное, страх из детства. Ну, и ещё когда в уши лазят (смеётся). Нарушал режим? В пределах разумного. Нет! С едой — да!» — приводит слова Скопинцева «Матч ТВ».

Напомним, бело-голубые вышли из отпуска в четверг, футболисты прошли углублённое медицинское обследование. В субботу, 13 января, команда отправится на сборы в Катар.

В данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 32 очка после 18 матчей чемпионата. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается «Зенит», у сине-бело-голубых 36 очков за 18 встреч.