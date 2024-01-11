Булыкин рассказал, с кем из тренеров были самые тяжёлые зимние сборы

Бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился воспоминаниями о работе на зиминих под руководством Юрия Сёмина и Валерия Газзаева.

«Самые тяжёлые зимние сборы у меня в карьере были при Газзаеве и Сёмине. У них зимние сборы были с серьёзными нагрузками. У Газзаева, бывало, и во время сезона предыгровая тренировка была такая, что с поля еле-еле уходили, хотя на следующий день у нас матч.

Я рад, что попал только под Сёмина и Газзаева. Бегали очень много. Главный минус — мало работали с мячом», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Дмитрий Булыкин начал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве» в 1997 году. С 2001 по 2007 год выступал за столичное «Динамо». За свою карьеру футболист также успел поиграть за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хааг», «Твенте» и «Аякс». Последней командой Булыкина была нижегородская «Волга». Всего за карьеру Дмитрий Булыкин провёл 354 матча и забил 102 мяча.