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«Барселона» — «Осасуна»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

«Барселона» — «Осасуна»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
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Сегодня, 11 января, в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся «Барселона» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
0 : 0
Осасуна
Памплона

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Роберто, де Йонг, Гюндоган, Рафинья, Левандовски, Торрес.

«Осасуна»: Эррера, Аресо, Гарсия, Катена, Пенья, Орос, Муньос, Крус, Арнаис, Будимир, Гомес.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 4-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» в гостях обыграла «Осасуну» — 2:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборется мадридский «Реал», обыгравший вчера в полуфинале мадридский «Атлетико» в дополнительное время (5:3).

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко после 19 туров. «Осасуна» располагается на 12-й строчке, в их активе 22 очка.

Таблица Суперкубка Испании
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