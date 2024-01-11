«У него нет времени на раскачку». Терзич — о возвращении Санчо в дортмундскую «Боруссию»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал переход крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в стан «шмелей» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Мы готовы ещё раз дать ему шанс показать, на что он способен. Но у него нет времени на раскачку. У меня нет этого времени. Ни у кого из нас его нет. Невозможно, чтобы он приходил сюда и требовал дополнительного времени на адаптацию», — приводит слова Терзича Sport.de.

Напомним, ранее Санчо уже выступал за «Боруссию» в период с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 50 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.