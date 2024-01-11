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«Мы должны быть главными героями матча». Хави — об игре Суперкубка Испании с «Осасуной»

«Мы должны быть главными героями матча». Хави — об игре Суперкубка Испании с «Осасуной»
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка Испании с «Осасуной», который состоится сегодня, 11 января.

«Я представляю себе этот матч как тот, в котором мы будем главными героями. Но у «Осасуны» есть две примечательные черты: эта команда отлично прессингует, но также умеет играть в прямолинейный, вертикальный футбол.

Мы должны владеть мячом. Я сказал футболистам, чтобы мы играли спокойно и получали удовольствие от матча», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Барселона» — «Осасуна» пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
0 : 0
Осасуна
Памплона
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