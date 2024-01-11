«Ювентус» — «Фрозиноне»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка Италии
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Сегодня, 11 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 мск.
Кубок Италии . 1/4 финала
11 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Перерыв
2 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Милик – 11' 2:0 Милик – 38'
Стартовые составы команд:
«Ювентус»: Перин, Гатти, Бремер, Данило, Миретти, Локателли, Маккенни, Костич, Йилдиз, Милик, Веа.
«Фрозиноне»: Черофолини, Околи, Лирола, Брешианини, Романьоли, Лусуарди, Гарритано, Маццители, Арруи, Ибрахимович.
Напомним, в раунде 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1, а «Фрозиноне» не оставил шансов действующему чемпиону Италии «Наполи», победив со счётом 4:0.
Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.
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