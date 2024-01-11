«Ювентус» — «Фрозиноне»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка Италии

Сегодня, 11 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Перин, Гатти, Бремер, Данило, Миретти, Локателли, Маккенни, Костич, Йилдиз, Милик, Веа.

«Фрозиноне»: Черофолини, Околи, Лирола, Брешианини, Романьоли, Лусуарди, Гарритано, Маццители, Арруи, Ибрахимович.

Напомним, в раунде 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1, а «Фрозиноне» не оставил шансов действующему чемпиону Италии «Наполи», победив со счётом 4:0.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.