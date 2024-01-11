Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Фрозиноне»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка Италии

«Ювентус» — «Фрозиноне»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка Италии
Комментарии

Сегодня, 11 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 мск.

Кубок Италии . 1/4 финала
11 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Перерыв
2 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Милик – 11'     2:0 Милик – 38'    

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Перин, Гатти, Бремер, Данило, Миретти, Локателли, Маккенни, Костич, Йилдиз, Милик, Веа.

«Фрозиноне»: Черофолини, Околи, Лирола, Брешианини, Романьоли, Лусуарди, Гарритано, Маццители, Арруи, Ибрахимович.

Напомним, в раунде 1/8 финала «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1, а «Фрозиноне» не оставил шансов действующему чемпиону Италии «Наполи», победив со счётом 4:0.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Ювентус» — «Фрозиноне»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android