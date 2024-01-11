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Тренер «ПСЖ» Энрике разочарован трансферами Коло Муани и Рамуша — L’Équipe

Тренер «ПСЖ» Энрике разочарован трансферами Коло Муани и Рамуша — L’Équipe
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выражает сомнение в способности нападающих парижского клуба Рандаля Коло Муани и Гонсалу Рамуша помочь команде в наиболее значимых матчах сезона. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, Энрике недоволен тем, как проявляют себя футболисты, за покупку которых минувшим летом было заплачено в общей сложности € 150 млн. Подчёркивается, что именно из-за неубедительной игры Коло Муани и Рамуша испанский специалист принял решение использовать крайнего нападающего Килиана Мбаппе на позиции центрфорварда. При этом публично Энрике продолжает поддерживать своих игроков.

Напомним, в нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. В свою очередь, Рамуш сыграл в 19 матчах во всех соревнованиях, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.

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