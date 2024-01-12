Потенциальный новичок «Оренбурга» внёс квартиру в залог для вылета в Россию — La Cuarta

Нападающий чилийской команды «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который является потенциальным новичком «Оренбурга», внёс квартиру своего агента в качестве залога суду вместо 100 млн песо (€ 103 тыс.) и скоро вылетит в Россию. Об этом сообщает чилийское издание La Cuarta.

Напомним, 19-летний Томпсон находился под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства.

Клуб Томпсона отказался помогать с выплатой нужной суммы, поэтому футболисту пришлось искать другие альтернативы. Здесь Хорди помог его агент, который предложил суду свою квартиру в качестве залога. Судья принял квартиру агента в качестве залога в размере 100 миллионов песо.

Таким образом, чилийскому форварду отменили меру пресечения, что позволит ему покинуть страну для того, чтобы прилететь в Россию и подписать контракт с «Оренбургом».

Чилийский «Коло-Коло» готов отпустить футболиста в Россию на правах аренды с выкупом в размере € 1,1 млн.

19-летний чилиец в нынешнем сезоне сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.