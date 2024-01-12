Хет-трик Милика помог «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне» и выйти в полуфинал Кубка Италии

В четверг, 11 января, состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 4:0.
На 11-й минуте матча «Ювентус» получил право пробить 11-метровый удар, который реализовал Аркадиуш Милик. На 38-й минуте форвард сборной Польши оформил дубль, увеличив преимущество своей команды до двух мячей. На 48-й минуте Милик оформил хет-трик. Четвёртый мяч туринцев на свой счёт записал турецкий форвард Кенан Йилдиз.
Соперником «Ювентуса» в полуфинале Кубка Италии станет римский «Лацио».
Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.
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