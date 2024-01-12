Тренер «Осасуны» — о судействе: чувствую, что с нами поступили несправедливо

Главный тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате высказал своё недовольство судейством в матче полуфинала Суперкубка Испании с «Барселоной» (0:2). Наставник прокомментировал эпизод со вторым голом «Барселоны», где игроки «Осасуны» утверждали, что защитник Андреас Кристенсен совершил фол.

«Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях», — сказал Аррасате на пресс-конференции.