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Тренер «Осасуны» — о судействе: чувствую, что с нами поступили несправедливо

Тренер «Осасуны» — о судействе: чувствую, что с нами поступили несправедливо
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Главный тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате высказал своё недовольство судейством в матче полуфинала Суперкубка Испании с «Барселоной» (0:2). Наставник прокомментировал эпизод со вторым голом «Барселоны», где игроки «Осасуны» утверждали, что защитник Андреас Кристенсен совершил фол.

«Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях», — сказал Аррасате на пресс-конференции.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
11 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Левандовски – 59'     2:0 Ямал – 90+3'    
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