«Брентфорд» подписал 18-летнего турецкого полузащитника Юнуса Эмре Конака из «Сивасспора», сообщается на официальном сайте клуба.

Сумма трансфера составила € 4,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

«Юнус — замечательный молодой игрок, и мы очень рады, что нам удалось привести его в «Брентфорд». Это игрок, которому нравится быть агрессивным, закрывать игроков, выигрывать подкаты и возвращать мяч своей команде. У него всё ещё большой потенциал для развития, особенно в атакующей части игры, и мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним над всеми аспектами его игры.

Наша команда по подбору персонала проделала фантастическую работу, позволив нам быстро продвигаться вперёд и обеспечить его подписание. Мы с нетерпением ждём начала работы с Юнусом, и, надеюсь, со временем он сможет перейти в основную команду», — приводятся слова футбольного директора «Брентфорда» Фила Джайлса на сайте клуба.

В нынешнем сезоне Конака сыграл 17 матчей и отдал одну голевую передачу.

После 19 туров «Брентфорд» занимает 16-е место в АПЛ с 19 очками. От зоны вылета клуб отделяет четыре очка.