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Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, как провёл отпуск

Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, как провёл отпуск
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как провёл новогодний отпуск. Футболист рассказал, что отдыхал и в России, и за границей. Он отметил, что полностью готов к сборам, ведь ему удалось перезагрузиться и отдохнуть.

«Как отпуск? Заскучал уже по вам. Отпуск прошёл хорошо, отдыхал и в другой стране, и в России. К сбором готов. Перезагрузился, отдохнул. Хочется уже приступить к полноценным тренировкам. Скучал по футболу», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

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