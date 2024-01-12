«Бавария» определилась с альтернативой Мукиэле на роль правого защитника

Мюнхенская «Бавария» нашла альтернативный вариант на позицию правого защитника, если сделка по футболисту «ПСЖ» Норди Мукиэле не состоится. В этом случае немецкий клуб попытается приобрести игрока турецкого «Галатасарая» Сашу Боэ, сообщает Sky Sport Germany.

В СМИ сообщалось, что парижане также рассматривают Боэ, но уже в случае успешной сделки с «Баварией» по Мукиэле.

Ранее стало известно, что 26-летний защитник французского клуба Норди Мукиэле уже согласовал условия личного контракта с командой из Мюнхена.

23-летний Саша Боэ является футболистом «Галатасарая» с июля 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Турции рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Франции в € 22 млн. В текущем сезоне Боэ принял участие в 29 матчах своей команды. Он забил два гола.