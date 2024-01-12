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Каррагер: Клопп хотел купить Брандта, а не Салаха. Тренеры не должны отвечать за трансферы

Каррагер: Клопп хотел купить Брандта, а не Салаха. Тренеры не должны отвечать за трансферы
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что тренеры не должны отвечать за приобретение игроков.

«Смотрите, Клопп хотел подписать Юлиана Брандта, а не Салаха. «Ливерпуль» пытался заполучить Мохамеда до того, как он перешёл в «Челси», но затем Салах присоединился к «Роме», и в руководстве «Ливерпуля» стали настаивать на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг Мохамед Салах, но всё могло сложиться иначе. Я по-настоящему уверен, что идея о том, что игроков должны подписывать тренеры, неверна. Тренер не должен давить на игрока. Не считаю, что у тренера должна быть возможность делать всё, что ему захочется. Взгляните на «Манчестер Юнайтед». Ощущение, что они купили всех игроков, которых Эрик тен Хаг только захотел», — приводит слова Каррагера издание Daily Mail.

Мохамед Салах стал игроком «Ливерпуля» летом 2017 года. Египтянин присоединился к мерсисайдскому клубу из итальянской «Ромы», откуда через год «красные» приобрели ещё и голкипера Алисона.

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