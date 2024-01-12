Корнеев: «Спартак» пытался меня отмазать от армии, Старостин принимал в этом участие

Бывший футболист «Спартака» Игорь Корнеев рассказал, как красно-белые пытались отмазать его от армии.

«В «Спартаке» не стали отмазывать меня от армии? Меня не то что не стали отмазывать, я скажу чуть по-другому. Меня наверняка бы и отмазали, но в то время была, помимо национальных команд, ещё сборная Москвы. Там был какой-то тренер, сейчас не вспомню кто, но он как раз оказался тем важным человеком, который повлиял на то, чтобы я остался в армии. У него были какие-то связи, видно, с какими-то военачальниками и так далее, которые ему позволили… Потому что «Спартак» меня пытался отмазать, и Старостин принимал участие.

Просто в тот момент была какая-то игра, за дубль надо было тренироваться, с основой, там сборная СССР, и я его попросил дать мне отдохнуть в какой-то момент. И вот он запомнил эти слова. Он обиделся, да, и дал мне отдохнуть реально на полгода в армии. Вот, я думаю, что здесь дело не в том, что «Спартак» реально меня не хотел отмазать, а именно вот это вот действие этого конкретного человека. Чья-то обида, и вот это вот он сделал так, чтобы меня не выдернули буквально на глаза. Я стоял на посту, и вот мимо меня проходили вот эти ребята все. И я не понимал, как там, что-то, может быть, там попутали или забыли меня включить, но это не было какой-то ошибкой, это была планомерная акция вот это вот бывшего тренера сборной Москвы, который всё это организовал таким образом, чтобы я там остался», — сказал Корнеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».