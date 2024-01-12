Испанский AS включил Файзуллаева из ЦСКА в список игроков для наблюдения на Кубке Азии

Испанский AS включил полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева в список не самых известных игроков, за которыми стоит последить на Кубке Азии.

«Правша, обычно играющий слева, является одной из крупнейших звёзд сборной Узбекистана. Как и многие другие азиатские игроки, он перешёл в европейский клуб, присоединившись к московскому ЦСКА. Качественный атакующий игрок, одинаково опасный при игре на любом фланге», — написано в статье издания.

Отметим, что AS включил в свой список также 18-летнего нападающего «Галатасарая» и сборной Таджикистана Бекназа Алмазбекова. Файзуллаеву 20 лет, к ЦСКА он присоединился прошлым летом из «Пахтакора». В нынешнем сезоне Аббос сыграл за ЦСКА в 18 матчах во всех турнирах, где отметился двумя мячами и восемью голевыми передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.