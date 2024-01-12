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Каррагер: фактически тен Хаг является временным тренером «Юнайтед» до конца сезона

Каррагер: фактически тен Хаг является временным тренером «Юнайтед» до конца сезона
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением о текущем положении нидерландского специалиста Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Эрик тен Хаг предстаёт перед судом в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» после «поглощения» INEOS. Фактически он является временным тренером до конца сезона. Если не произойдёт значительного улучшения результатов и выступлений, ему придётся уйти.

Это естественное следствие значительных изменений в руководстве. Всякий раз, когда в элитном футбольном клубе появляются новые инвестиции, следует проверка каждого отдела, особенно тех, которые работают со сбоями», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков).

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