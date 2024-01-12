Российский полузащитник Далер Кузяев впервые после перехода в «Гавр» дал интервью на французском языке. Сделал это хавбек в разговоре с клубной пресс-службой.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2025 года. Кузяев дебютировал за «Гавр» в Лиге 1 13 августа в выездном матче с «Монпелье». 20 августа в матче чемпионата Франции с «Брестом» россиянин забил свой первый мяч за клуб. В текущем сезоне французской Лиги 1 он провёл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету Далера в 2023 году пять товарищеских игр за национальную команду России. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Гавр» после 17 туров чемпионата Франции сезона-2023/2024 занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.