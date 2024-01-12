«На ком мне хайпиться — на тебе, что ли?» Радимов вступил в перепалку с Лещуком в соцсетях

Тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов накануне, 11 января, достаточно резко отреагировал на критику Медиалиги от вратаря «Динамо» Игоря Лещука. который заявил, что медиафутбол умирает. Радимов написал об этом пост в своём телеграм-канале, и в комментариях ему ответил пользователь от имени Лещука.

Реакция Радимова на этот комментарий не заставила себя долго ждать. Тренер медиаклуба «Чисто Питер» написал, что к нему в комментарии пришёл сам Лещук, и красноречиво ответил футболисту.

«После вчерашнего поста в комментарии ко мне пришёл сам Игорь Лещук и сказал, что я пытаюсь хайповать на его имени, и что в моём шкафу хватает скелетов, связанных и с семьёй, и с критикой тренеров.

Ну, во-первых, все мои семейные вещи уже давно на виду, и я сам ничего не скрываю. В твоих семейных делах копаться не собираюсь, но ведь это же факт, что в заголовках новостей ты зачастил с семейными скандалами. Это же у всех на виду, и отрицать это было бы странно. Так же странно после такого говорить про какую-то (зачастую совершенно притянутую) скандальность Медиалиги. Мысль простая: медиафутбол — такой же срез нашей жизни и общества. Всё, что происходит в нашей жизни и в нашем футболе, происходит и в медиафутболе. Разница только в том, что тут всё прозрачно, открыто и перед камерами.

Далее, одно дело — критика тренера. Я сам, будучи игроком, этим занимался. Но совершенно другая история — подхалимаж в сторону нового тренера, который «за неделю поставил игру». Ну уж футбол-то не надо обманывать и болельщиков.

Ну и уж про хайп — прости, но я этого хайпа испытал на себе тонны, ещё когда такого слова не существовало! Ну и себе уж не льсти. На ком хайпиться — на тебе, что ли?

Ради любопытства заглянул в статистику и увидел, что за «Динамо» провёл за один сезон 25 матчей. Лещук за всю карьеру в этом клубе провёл 28 в РПЛ. Официально заявляю, что открыт к пари. Готов поспорить, что к 30 годам у Лещука даже 50 игр не наберётся за «Динамо» в РПЛ!

Если же подытоживать, хочу сказать одно: Игорь, ты если высказываешься публично, должен быть готов и к публичным ответам. Всё просто», — написал Радимов в своём телеграм-канале.