Бразильский журналист: Артур стоит своих денег и готов стать кумиром болельщиков «Зенита»

Бразильский журналист Ayано Андре Мотта высказался о новичке «Зенита» Артуре Гимарайнсе.

«Артур — готовый левоногий футболист. Он очень опытный. Действительно, его переход в «Зенит» был дорогим. «Палмейрас» — одна из самых финансово структурированных команд Бразилии. Команда согласилась расстаться с Артуром за очень большие деньги. «Палмейрас» – действующий чемпион Бразилии и самая солидная команда.

Артур был основным игроком команды. Логично, что он так ценится. Артур готов стать основным игроком и блистать в новом клубе. Я думаю, что переход в «Зенит» — это отличный трансфер. Дорогой трансфер, но Артур стоит потраченных средств. Он готов стать кумиром болельщиков в России. Я очень верю в это», — сказал Мотта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.