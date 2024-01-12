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Жоаозиньо: если будут предложения из России, я готов их рассмотреть

Жоаозиньо: если будут предложения из России, я готов их рассмотреть
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Бывший футболист «Краснодара», московского «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо, ныне выступающий за бразильский «Новуризонтино», не отрицает, что может вернуться в чемпионат России.

«Если будут предложения из России, конечно, я готов их рассмотреть», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 35-летний футболист выступал за «Краснодар» в период с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год Жоаозиньо играл в составе московского «Динамо». С 2020 по 2023 год бразильский футболист представлял «Сочи». Всего Жоаозиньо принял участие в 291 матче Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 40 голами и 69 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Новуризонтино» рассчитано до апреля 2024 года.

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