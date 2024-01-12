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В ПСВ рассказали о восстановлении звёздного Ирвина Лосано

В ПСВ рассказали о восстановлении звёздного Ирвина Лосано
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Главный тренер ПСВ Эйндховен Петер Бош сообщил, что он не собирается форсировать восстановление нападающего Ирвина Лосано.

«Появление Ирвина в ближайшем матче? Вряд ли, мы крайне осторожно подходим к его восстановлению. Слою льда на ноге еще нужно было, так сказать, немного утолщаться. Он мог бы провести несколько минут в товарищеской игре, но мы решили не рисковать. Ирвин на этой неделе вернулся к тренировкам в общей группе», — приводит слова Боша Dagbladet.

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28-летний Лосано в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом из Эйндховена рассчитан до лета 2028 года.

Кубок Нидерландов . 1/16 финала
17 января 2024, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Не начался
Твенте
Энсхеде
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