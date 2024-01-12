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«Манчестер Юнайтед» открыт к продаже полузащитника Пельистри

«Манчестер Юнайтед» открыт к продаже полузащитника Пельистри
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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с ПСВ Эйндховен об уходе полузащитника Факундо Пельистри. Английский клуб готов отпустить уругвайца в аренду до конца сезона, либо продать с опцией обратного выкупа. Об этом сообщает TransfersRadar в X (ранее Twitter).

По сообщениям источника, «Манчестер Юнайтед» не готов включать в возможную сделку по аренде опцию выкупа и готов отпустить футболиста до конца сезона только без этого пункта.

22-летний Пельистри в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых провёл на поле 366 минут и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2025 года.

ПСВ 17 января предстоит провести перенесённый матч Кубка Нидерландов. В 1/16 финала команда встретится с «Твенте».

Кубок Нидерландов . 1/16 финала
17 января 2024, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Не начался
Твенте
Энсхеде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полная трансляция матчей Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

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