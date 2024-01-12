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«Ньюкасл» намерен продать Гимарайнса за € 115 млн, чтобы решить финансовые проблемы клуба

«Ньюкасл» намерен продать Гимарайнса за € 115 млн, чтобы решить финансовые проблемы клуба
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Руководство английского «Ньюкасла» всерьёз рассматривает вариант с продажей 26-летнего полузащитника Бруно Гимарайнса для того, чтобы улучшить трансферный баланс клуба. Об этом сообщает AS.

По информации источника, за последние два года убыток «сорок» составил € 170 млн, в то время как правила АПЛ позволяют достигать лимита в € 120 млн. С целью улучшить финансовое состояние клуба, боссы «Ньюкасла» рассчитывают грядущим летом продать Гимарайнса за € 115 млн. Подчёркивается, что в португальском полузащитнике заинтересован французский «ПСЖ».

Напомним, в нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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