«Барселона» хочет подписать лидера «Ньюкасла» – Mundo Deportivo

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» хочет подписать лидера английского клуба. Клуб внимательно относится к ситуации вокруг Брунно и готов предложить сделку «Ньюкасла» на сумму около € 80 млн. В операцию каталонская команда хотела бы включить своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера. При этом в стане сине-гранатовых понимают, что осуществить данный переход будет сложно.

Ранее стало известно о том, что руководство английского «Ньюкасла» всерьёз рассматривает вариант с продажей 26-летнего полузащитника Бруно Гимарайнса для того, чтобы улучшить трансферный баланс клуба.

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