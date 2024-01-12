Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет подписать лидера «Ньюкасла» – Mundo Deportivo

«Барселона» хочет подписать лидера «Ньюкасла» – Mundo Deportivo
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Барселона» хочет подписать лидера английского клуба. Клуб внимательно относится к ситуации вокруг Брунно и готов предложить сделку «Ньюкасла» на сумму около € 80 млн. В операцию каталонская команда хотела бы включить своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера. При этом в стане сине-гранатовых понимают, что осуществить данный переход будет сложно.

Ранее стало известно о том, что руководство английского «Ньюкасла» всерьёз рассматривает вариант с продажей 26-летнего полузащитника Бруно Гимарайнса для того, чтобы улучшить трансферный баланс клуба.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Ньюкасл» намерен продать Гимарайнса за € 115 млн, чтобы решить финансовые проблемы клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android