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Гвардиола: перед началом сезона переживал о наших результатах, но мы уже взяли два трофея

Гвардиола: перед началом сезона переживал о наших результатах, но мы уже взяли два трофея
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что перед началом нынешнего сезона он переживал, что «горожане» не смогут добиваться таких же высоких результатов, как в предыдущих сезонах.

«Вы не представляете, как я рад из-за того, какое положение мы занимаем в соревнованиях, проводящихся в нынешнем сезоне. В начале сезона я был уставшим и переживал из-за всех проблем, с которыми мы столкнулись, но мы уже выиграли два трофея», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, в начале нынешнего сезона «Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Европы, обыграв испанскую «Севилью» (1:1 — основное время, 5:4 по серии пенальти). В минувшем декабре английский клуб выиграл Клубный чемпионат мира по футболу, в финале этого турнира разгромив бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    
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