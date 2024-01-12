Гвардиола: перед началом сезона переживал о наших результатах, но мы уже взяли два трофея

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что перед началом нынешнего сезона он переживал, что «горожане» не смогут добиваться таких же высоких результатов, как в предыдущих сезонах.
«Вы не представляете, как я рад из-за того, какое положение мы занимаем в соревнованиях, проводящихся в нынешнем сезоне. В начале сезона я был уставшим и переживал из-за всех проблем, с которыми мы столкнулись, но мы уже выиграли два трофея», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.
Напомним, в начале нынешнего сезона «Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Европы, обыграв испанскую «Севилью» (1:1 — основное время, 5:4 по серии пенальти). В минувшем декабре английский клуб выиграл Клубный чемпионат мира по футболу, в финале этого турнира разгромив бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.