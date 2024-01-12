Мануэль Нойер проводит 500-й матч за «Баварию»

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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер проводит 500-й матч за свой клуб. Об этом сообщил статистический портал Opta Franz в социальной сети Х (ранее Twitter).

В эти минуты проходит матч 17-го тура чемпионата Германии, в котором встречаются «Бавария» и «Хоффенхайм». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Мануэль Нойер вышел на поле в стартовом составе.

Отмечается, что по количеству матчей Нойер сравнялся с Бастианом Швайнштайгером. Только Томас Мюллер (685) и Филипп Лам (517) провели больше игр за «Баварию» в этом тысячелетии.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 16 матчей. «Хоффенхайм» находится на седьмой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (42).