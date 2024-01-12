Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член совета директоров «Динамо» Гафин высказался на тему сравнения Акинфеева и Яшина

Член совета директоров «Динамо» Гафин высказался на тему сравнения Акинфеева и Яшина
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о сравнении голкиперов Игоря Акинфеева и Льва Яшина.

«Мне ближе мнение самого Игоря Акинфеева, — о том, что Игорь Акинфеев — это Игорь Акинфеев, а Лев Иванович — это Лев Иванович. Я с огромным уважением отношусь к Акинфееву, его карьере, но то, что касается Льва Ивановича Яшина, то все оценки масштабу его личности в мировом футболе давным-давно уже даны. Это единственный голкипер в истории, который получил «Золотой мяч», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, что ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Игорь Акинфеев уже превзошёл всех советских и российских звёздных вратарей. Позднее сам Акинфеев сказал, что против таких сравнений, тем более с такими великими вратарями, как Яшин и Дасаев. Голкипер ЦСКА признался, что ему «дико неудобны эти сравнения».

Материалы по теме
Евгений Гинер раскрыл секрет уверенности Игоря Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android