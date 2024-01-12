Член совета директоров «Динамо» Гафин высказался на тему сравнения Акинфеева и Яшина

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о сравнении голкиперов Игоря Акинфеева и Льва Яшина.

«Мне ближе мнение самого Игоря Акинфеева, — о том, что Игорь Акинфеев — это Игорь Акинфеев, а Лев Иванович — это Лев Иванович. Я с огромным уважением отношусь к Акинфееву, его карьере, но то, что касается Льва Ивановича Яшина, то все оценки масштабу его личности в мировом футболе давным-давно уже даны. Это единственный голкипер в истории, который получил «Золотой мяч», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, что ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Игорь Акинфеев уже превзошёл всех советских и российских звёздных вратарей. Позднее сам Акинфеев сказал, что против таких сравнений, тем более с такими великими вратарями, как Яшин и Дасаев. Голкипер ЦСКА признался, что ему «дико неудобны эти сравнения».