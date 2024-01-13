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«Лутону» удалось спастись от поражения на последних минутах матча АПЛ с «Бёрнли»

«Лутону» удалось спастись от поражения на последних минутах матча АПЛ с «Бёрнли»
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Лутон Таун». Игра проходила на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч завершился со счётом 1:1.

На 36-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Бёрнли» Зеки Амдуни. На 90+2-й минуте форвард гостей Карлтон Моррис своим голом спас «Лутон Таун» от поражения.

После 21 тура АПЛ «Бёрнли» набрал 12 очков и на текущий момент занимает 19-е место. В свою очередь, после 20 матчей в чемпионате Англии «Лутон Таун» заработал 16 очков и расположился на 18-й строчке, располагая игрой в запасе.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
12 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 1
Лутон Таун
Лутон
1:0 Амдуни – 36'     1:1 Моррис – 90+2'    

В последних пяти турах чемпионата Англии «Бёрнли» один раз одержал победу, один раз сыграл вничью и трижды проиграл. В последних пяти матчах АПЛ «Лутон Таун» дважды одержал победу и трижды потерпел поражение.

Турнирная таблица АПЛ
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