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«Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за защитника Тодибо

«Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за защитника Тодибо
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Центральный защитник французской «Ниццы» Жан-Клер Тодибо более склонен к тому, чтобы подписать контракт с «Ливерпулем», чем с «Манчестер Юнайтед», который также заинтересован в покупке 24-летнего игрока. Об этом сообщает Liverpool Echo со ссылкой на французское издание Nice-Matin.

По информации источника, Тодибо отдаёт предпочтение продолжить карьеру именно в составе ливерпульского клуба, поскольку за него выступает другой французский защитник Ибраима Конате, с которым у Жан-Клера хорошие взаимоотношения.

Однако подчёркивается, что 24-летний защитник не покинет «Ниццу» до завершения нынешнего сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 14 матчах в Лиге 1, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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