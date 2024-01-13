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«Бавария» установила рекорд «Бундеслиги» по голевой серии в домашних матчах

Недавно завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» со счётом 3:0.

Таким образом, «Бавария» забила гол в своём 65-м домашнем матче Бундеслиги подряд — новый рекорд в истории немецкого чемпионата, сообщает статистический портал Opta Sport.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 16 матчей. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет леверкузенский «Байер» (42).

Напомним храналогию матча: на 18-й минуте отличился полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Ему ассистировал Лерой Зане. На 70-й минуте Джамал Мусиала оформил дубль. Вновь голевая передача на счету Лероя Зане. На 74-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления полузащитника Гриши Прёмеля. На 90+1-й минуте третий мяч «Баварии» забил нападающий Гарри Кейн с передачи Леона Горецки.