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Рахимов рассказал, в каких случаях ему приходится бывать жёстким

Рахимов рассказал, в каких случаях ему приходится бывать жёстким
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о своём отношении к семейной жизни футболистов.

«В работе есть определённая линия, которую я веду. Я анализирую, понимаю, что могут футболисты и что для них лучше. Ты работаешь над этим многие часы, а затем требуешь выполнения. Но человеческие отношения остаются. У каждого есть своя жизнь, семья, и это нужно уважать. Но что касается работы, то есть требования и я жёсткий, когда они не выполняются», — рассказал Рахимов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Рубин» под руководством Рашида Рахимова занял седьмое место в итоговой таблице осенней части сезона-2023/2024 РПЛ с отставанием в четыре очка от тройки лидеров. В 18 сыгранных до зимней паузы матчей казанцы набрали 28 очков, что позволило им опередить по дополнительным показателям московский ЦСКА.

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