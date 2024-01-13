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Звёздный форвард Камеруна, который мог перейти в «Спартак», пропустит КАН

Звёздный форвард Камеруна, который мог перейти в «Спартак», пропустит КАН
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Центральный нападающий турецкого «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсан Абубакар рискует пропустить Кубок африканских наций из-за серьёзной травмы. Об этом сообщает CFOOT в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, во время тренировки 31-летний футболист почувствовал дискомфорт, из-за которого был вынужден завершить её досрочно. Степень тяжести полученного Абубакаром повреждения не уточняется.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах 31-летнего камерунского форварда заинтересован «Спартак». Российский клуб готов заплатить за футболиста € 10 млн.

В групповом этапе Кубка африканских наций сборная Камеруна сыграет с Гвинеей (15 января), с Сенегалом (19 января), а также с Гамбией (23 января).

Календарь Кубка африканских наций - 2024
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