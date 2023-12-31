Венсан Абубакар, которым интересуется «Спартак», попал в сферу интересов «Гремио»

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«Гремио» включился в борьбу за камерунского нападающего «Бешикаташа» Венсана Абубакара, сообщает журналист Хакан Курт в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего камерунского форварда заинтересован «Спартак». Российский клуб готов заплатить за футболиста € 10 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к камерунскому футболисту также проявляют клубы из Саудовской Аравии Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб».

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с турецким клубом рассчитано конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и три результативные передачи.

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