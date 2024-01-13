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Гендир «Пари НН»: с высокой долей вероятности Севикян перейдёт в другой европейский клуб

Гендир «Пари НН»: с высокой долей вероятности Севикян перейдёт в другой европейский клуб
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Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что полузащитник команды Эдгар Севикян перейдёт в другой европейский клуб с высокой долей вероятности.

«Клуб «Пари НН» получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Эдгар Севикян перейдёт в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору.

Отметим, что Эдгар особенно полюбился нижегородским болельщикам и всегда был важным членом нашей команды. Однако настойчивое желание игрока проявить себя в европейском клубе преобладает в решении.
О деталях такого перехода будет сообщено дополнительно. Мы желаем Эдгару доброй дороги к своим новым целям. Остаёмся друзьями», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Севикяне заинтересованы «Краснодар» и французский «Нант».

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