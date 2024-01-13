Футболист «Пари НН» Эдгар Севикян перейдёт в «Ференцварош». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к «Пари НН». Венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока. Изначально игрок был близок к «Краснодару», но «Ференцварош» убедил полузащитника.

Ранее генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что с высокой долей вероятности Севикян перейдёт в другой европейский клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.