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Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
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Полиция Кот-Д’Ивуара будет арестовывать перекупщиков билетов на матчи Кубка Африки

Полиция Кот-Д’Ивуара будет арестовывать перекупщиков билетов на матчи Кубка Африки
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Полиция Кот-Д’Ивуара, который является страной-хозяйкой предстоящего Кубка африканских наций, будет арестовывать перекупщиков билетов на матчи турнира. Об этом сообщает журналистка Эдит Броу Блю в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Если полиция поймает тебя за перепродажей билетов по стадиону, ты будешь арестован. Не рискуйте!» — написала Броу Блю.

Напомним, Кубок Африки стартует сегодня, 13 января. В матче открытия турнира встретятся национальные команды Кот-Д’Ивуара и Гвинеи-Бисау. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Финальный матч Кубка африканских наций 2024 года будет проведён 11 февраля. Турнир пройдёт на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

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