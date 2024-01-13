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Датро Фофана проходит медицинское обследование перед переходом в «Бёрнли»

Датро Фофана проходит медицинское обследование перед переходом в «Бёрнли»
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Нападающий «Челси» Датро Фофана сегодня, 13 января, проходит медицинское обследование перед переходом в «Бёрнли». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что Фофана перейдёт в «Бёрнли» на правах аренды. Соглашение не будет включать пункт о возможности выкупа прав на футболиста.

Ранее «Челси» объявил о возвращении нападающего из «Униона», за который он выступал на правах аренды с лета 2023 года. Напомним, Фофана перешёл в «Челси» в январе 2023 года из «Мольде» за € 12 млн.

В текущем сезоне 21-летний Датро Фофана провёл за «Унион» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

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