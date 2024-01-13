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Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение Тихонова на пост главного тренера «Енисея»

Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение Тихонова на пост главного тренера «Енисея»
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Бывший футболист Дмитрий Аленичев высказался о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярского «Енисея».

«Я самый первый узнал о том, что Андрей подписал контракт с «Енисеем». Две недели назад ещё об этом знал, поэтому для меня это не стало никакой новостью.

Андрей хотел вернуться в профессиональный футбол — он вернулся, с чем мы с Егором Титовым его и поздравили. Очень рады. Самое главное, чтобы добивался успехов. Напутственных слов не было, потому что Андрей сам всё знает», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей.

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