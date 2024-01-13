Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов Кубка Африки

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, которые выступят на предстоящем Кубке африканских наций. С уверенным отрывом этот список возглавил нигериец Виктор Осимхен.

Самые дорогие футболисты Кубка Африки по версии Transfermarkt:

1. Виктор Осимхен (€ 110 млн, Нигерия).

2-3. Ашраф Хакими (€ 65 млн, Марокко).

2-3. Мохамед Салах (€ 65 млн, Египет).

4. Мохаммед Кудус (€ 45 млн, Гана).

5-8. Усман Диоманде (€ 40 млн, Кот-д’Ивуар).

5-8. Эдмон Тапсоба (€ 40 млн, Буркина-Фасо).

5-8. Андре Онана (€ 40 млн, Камерун).

5-8. Серу Гирасси (€ 40 млн, Гвинея).

9. Наиф Агер (€ 38 млн, Марокко).

10-14. Папе Сарр (€ 35 млн, Сенегал).

10-14. Николас Джексон (€ 35 млн, Сенегал).

10-14. Одилон Коссуну (€ 35 млн, Кот-д’Ивуар).

10-14. Исмаэль Беннасер (€ 35 млн, Алжир).

10-14. Андре Замбо Ангисса (€ 35 млн, Камерун).