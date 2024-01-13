Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: отец Севикяна покроет часть отступных для перехода футболиста в «Ференцварош»

Источник: отец Севикяна покроет часть отступных для перехода футболиста в «Ференцварош»
Комментарии

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна, вложил € 300 тыс. для оплаты отступных за футболиста. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что вся сумма отступных в случае перехода игрока в европейский клуб составляет € 1,1 млн. По информации источника, «Пари Нижний Новгород» не хотел отпускать Севикяна и предлагал переподписать контракт, поднять зарплату и изменить величину опции выкупа. Однако отец футболиста отказывался от этого.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Эдгар Севикян провёл за «Пари Нижний Новгород» 18 матчей, в которых забил четыре мяча. Также на счету полузащитника шесть игр и три гола в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Кто может уехать из РПЛ в Европу в зимнее трансферное окно
Кто может уехать из РПЛ в Европу в зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android