Источник: отец Севикяна покроет часть отступных для перехода футболиста в «Ференцварош»

Мартирос Севикян, отец полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна, вложил € 300 тыс. для оплаты отступных за футболиста. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Отмечается, что вся сумма отступных в случае перехода игрока в европейский клуб составляет € 1,1 млн. По информации источника, «Пари Нижний Новгород» не хотел отпускать Севикяна и предлагал переподписать контракт, поднять зарплату и изменить величину опции выкупа. Однако отец футболиста отказывался от этого.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Эдгар Севикян провёл за «Пари Нижний Новгород» 18 матчей, в которых забил четыре мяча. Также на счету полузащитника шесть игр и три гола в Фонбет Кубке России.