Гендиректор «Пари НН»: Севикян пройдёт медосмотр в «Ференцвароше» в течение ближайших дней

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что полузащитник команды Эдгар Севикян пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше» в ближайшие дни.

«Мы не получили окончательное согласование условий сделки. Сейчас находимся в переговорах, поэтому точно сказать, когда будет медосмотр, пока не можем. Но однозначно это будет в течение ближайших дней.

Сейчас Эдгар находится в расположении «Пари НН» на базе в ОАЭ. Как только будет принято решение, в этот же день Эдгар покинет расположение команды», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Ференцварош» активировал опцию выкупа контракта игрока.