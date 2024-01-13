«Шинник» объявил о переходе полузащитника Яковлева

Полузащитник Михаил Яковлев стал игроком ярославского «Шинника». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта рассчитан на полгода с опцией пролонгации.

«Михаил, добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — написано в заявлении «Шинника».

Ранее 24-летний Михаил Яковлев выступал за тульский «Арсенал». В текущем сезоне Мелбет Первой лиги он провёл восемь матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России.

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 20 матчей. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.