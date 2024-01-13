В показаниях судей, подозревающихся в подсуживании «Барселоне», обнаружили противоречия

Судья Джон Нуньес Фернандес, являвшийся помощником арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса, выступая перед Гражданской гвардией Испании, заявил, что накануне «эль класико» 2010 года, в котором «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:0, на тот момент вице-президент судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейра организовал для них обед и ужин. Об этом сообщает Relevo.

Однако сам Эдуардо Итурральде Гонсалес, являвшийся главным судьёй того матча, заявил, что он не помнит подобных встреч с Негрейрой перед «эль класико» 2010 года.

Напомним, «Барселона» обвиняется в том, что она на протяжении нескольких лет платила Негрейре за то, чтобы он заставлял судей Ла Лиги принимать решения в пользу сине-гранатовых. В ответ на эти обвинения каталонцы заявили, что Негрейра лишь составлял для них технические отчёты, которые касались молодых испанских игроков и некоторых аспектов судейства.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.