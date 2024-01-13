Мэйсон Гринвуд рассказал о лучшем моменте, произошедшем с ним в «Хетафе»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Хетафе», рассказал о том, как прошла его адаптация в испанском клубе и футболе в целом.

«У меня всё в порядке, я довольно быстро адаптировался. Товарищи по команде взяли меня под свою опеку, и с тех пор, как я приехал сюда, я просто счастлив, что тренируюсь и принимаю участие в играх.

Болельщики многое значат для меня. Лучшее чувство на данный момент — это когда я забил здесь, на домашнем стадионе, свой первый гол. Для меня это важно. Мы всегда ценим наших болельщиков», — приводит слова Гринвуда UtdDistrict.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отдал Гринвуда в аренду после того, как с него были сняты обвинения в домашнем насилии.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.