Скопинцев: у «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы на титул в РПЛ за последние лет 20

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил шансы своей команды на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Меня очень порадовало, как мы провели три последних матча перед паузой, обыграв ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Вырвали победы на характере. Эта победная серия может послужить катализатором надежды на то, что мы можем добиться существенного результата в конце сезона — чемпионства.

Думаю, у «Динамо» в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20. Когда, как не сейчас? Мы — реалисты. Находимся недалеко от лидеров, чемпионат шаткий», — приводит слова Скопинцева Sport24.

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей и закончила первую часть чемпионата зимним чемпионом РПЛ. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своём активе 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 32 очка за 18 матчей. Бело-голубые отстают от лидера чемпионата, «Краснодара», на шесть очков.