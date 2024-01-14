Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Юнайтед» Лингард уволил всех своих агентов из-за желания быстрее найти клуб

Экс-игрок «Юнайтед» Лингард уволил всех своих агентов из-за желания быстрее найти клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ныне являющийся свободным агентом, принял решение уволить всех своих агентов, некоторые из которых являлись членами его семьи. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летний футболист сделал это, поскольку считает, что так он сможет быстрее найти себе новую команду. Лингард разочарован действиями своих представителей при ведении переговоров с клубами.

Напомним, последним клубом полузащитника стал английский «Ноттингем Форест», который он покинул в июле минувшего года. В течение последнего месяца полузащитник поддерживал форму, тренируясь с саудовским «Аль-Иттифаком».

Ранее в СМИ появилась информация, что представители Лингарда предлагали его услуги каталонской «Барселоне».

Материалы по теме
«Ты так и будешь страдать ерундой?» Скоулз резко отреагировал на фото Лингарда в соцсетях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android