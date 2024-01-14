Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-игрок «Юнайтед» Лингард уволил всех своих агентов из-за желания быстрее найти клуб

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ныне являющийся свободным агентом, принял решение уволить всех своих агентов, некоторые из которых являлись членами его семьи. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 31-летний футболист сделал это, поскольку считает, что так он сможет быстрее найти себе новую команду. Лингард разочарован действиями своих представителей при ведении переговоров с клубами.

Напомним, последним клубом полузащитника стал английский «Ноттингем Форест», который он покинул в июле минувшего года. В течение последнего месяца полузащитник поддерживал форму, тренируясь с саудовским «Аль-Иттифаком».

Ранее в СМИ появилась информация, что представители Лингарда предлагали его услуги каталонской «Барселоне».