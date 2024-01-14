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Де Брёйне вышел на третье место по числу голевых передач в АПЛ, обогнав Лэмпарда

Результативная передача, сделанная атакующим полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне в минувшем матче 21-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:2), стала 103-й для бельгийца в чемпионате Англии. Об этом информирует Squawka.

По этому показателю Де Брёйне обогнал бывшего полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который оформил 102 ассиста в рамках английской Премьер-лиги. Также по количеству результативных передач 32-летний бельгиец сравнялся с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни.

На текущий момент первое место в списке лучших ассистентов в истории АПЛ занимает бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, отдавший 162 результативные передачи. На второй строчке расположился экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас со 111 ассистами.