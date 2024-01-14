Воры проникли в особняк игрока «Ньюкасла» Жоэлинтона во время игры АПЛ с «Ман Сити»

Вчера, 13 января, злоумышленники проникли в особняк нападающего «Ньюкасла» Жоэлинтона, пока он находился на домашнем стадионе английской команды «Сент-Джеймс Парк» во время её матча в АПЛ с «Манчестер Сити» (2:3). Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, о проникновении в дом посторонних игроку сообщила местная служба безопасности, после чего он вызвал полицию, которая приехала на место преступления. Однако к её приезду злоумышленники покинули особняк. На текущий момент продолжается их поиск. Также подчёркивается, что во время проникновения воров в дом в нём никого не было.
Напомним, ранее произошло ограбление дома вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша, в ходе которого злоумышленники похитили драгоценности на сумму в £ 1 млн. Кроме того, несколько недель назад воры проникли в дом к защитнику «Вест Хэма» Курту Зума.
- 14 января 2024
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